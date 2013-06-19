За 5 месяцев в Узбекистане создано 13 тысяч предприятий

За 5 месяцев в Узбекистане создано 13 тысяч предприятий19.06.2013 09:57
ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана опубликовал информацию о количестве зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2013 года (без учета дехканских и фермерских хозяйств).
Согласно этим данным, в январе-мае текущего года в Республике вновь создано 13 138 хозяйствующих субъектов. Основная доля вновь созданных субъектов приходится на город Ташкент (24%), Ферганскую (10,7%), Ташкентскую (8,7%) области. В секторальном разрезе больше всего предприятий образовано в сфере промышленности (29,2%), торговли и общественного питания (27,3%), а также в других отраслях (19,2%).
Общее количество юридических лиц, зарегистрированных на 1 июня 2013 года составило 262,8 тысяч единиц. В отраслевом разрезе наибольшее число предприятий и организаций зарегистрировано в других отраслях (34,1%), торговле и общественном питании (28,7%) и промышленности (16,3%).
|Сфера
|Зарегистрировано на 1.06.2013 г.
|Доля, %
|Вновь создано в январе-мае 2013 г.
|Доля, %
|Промышленность
|42 880
|16,3
|3 837
|29,2
|Строительство
|22 404
|8,5
|1 295
|9,9
|Сельское и лесное хозяйство
|22 352
|8,5
|1 191
|9,1
|Транспорт и связь
|10 092
|3,8
|694
|5,3
|Торговля и общепит
|75 325
|28,7
|3 593
|27,3
|Другие отрасли
|89 713
|34,1
|2 528
|19,2
|Итого
|262 766
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|13 138
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