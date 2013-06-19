За 5 месяцев в Узбекистане создано 13 тысяч предприятий

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана опубликовал информацию о количестве зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2013 года (без учета дехканских и фермерских хозяйств).

Согласно этим данным, в январе-мае текущего года в Республике вновь создано 13 138 хозяйствующих субъектов. Основная доля вновь созданных субъектов приходится на город Ташкент (24%), Ферганскую (10,7%), Ташкентскую (8,7%) области. В секторальном разрезе больше всего предприятий образовано в сфере промышленности (29,2%), торговли и общественного питания (27,3%), а также в других отраслях (19,2%).

Общее количество юридических лиц, зарегистрированных на 1 июня 2013 года составило 262,8 тысяч единиц. В отраслевом разрезе наибольшее число предприятий и организаций зарегистрировано в других отраслях (34,1%), торговле и общественном питании (28,7%) и промышленности (16,3%).

Сфера Зарегистрировано на 1.06.2013 г. Доля, % Вновь создано в январе-мае 2013 г. Доля, % Промышленность 42 880 16,3 3 837 29,2 Строительство 22 404 8,5 1 295 9,9 Сельское и лесное хозяйство 22 352 8,5 1 191 9,1 Транспорт и связь 10 092 3,8 694 5,3 Торговля и общепит 75 325 28,7 3 593 27,3 Другие отрасли 89 713 34,1 2 528 19,2 Итого 262 766 13 138

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