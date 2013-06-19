Госкомстат Узбекистана в январе-мае повысил квалификацию 702 сотрудников

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал сведения о количестве сотрудников, повысивших свою квалификацию за январь-май 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период 702 сотрудника системы Госкомстата, в том числе 396 сотрудников в сфере ИКТ, повысили свою квалификацию на учебных курсах, организованных Центром переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата.

Органы государственной статистики также проводят семинары для повышения знаний предпринимателей, бухгалтеров и экономистов в сфере статистики и сдачи государственной статистической отчетности в электронном виде через Интернет. За 5 месяцев 2013 года этим процессом было охвачен 2121 представитель сферы бизнеса и предпринимательства.

Напомним, в 2012 году курсы повышения квалификации прошли 1656 сотрудников системы государственной статистики, из них 782 – в информационной сфере. Обучение велось Центром переподготовки кадров и статистических исследований ГКС по направлениям совершенствования статистической методологии, бухгалтерского учета и статистической отчетности, формирования статистической информации, а также информационно-коммуникационных технологий.

УЗИНФОРМ