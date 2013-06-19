Ташкентский университет информационных технологий выпустил 202 магистров

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. В 2013 году Ташкентский университет информационных технологий присвоил степень магистра 202 выпускникам, успешно защитившим диссертации. 18 июня в вузе состоялось торжественное собрание, посвященное вручению магистерских дипломов.

Отделы магистратуры имеются на 5 факультетах ТУИТ.

Наибольшее количество магистров (85) в этом году подготовлено на факультете информационных технологий по 6 специальностям: "Компьютерные системы и программное обеспечение сетей", "Компьютерные системы и сети", "Управление и обработка информации", "Информационная безопасность", "Электронная коммерция", "Практическая информатика", "Техническое и программное обеспечение биотехнических систем", "Криптография и криптоанализ".

Факультет радиотехники, радиосвязи и телерадиовещания подготовил 46 магистров по 3 специальностям – "Радиотехнические устройства и средства связи", "Системы мобильной связи" и "Цифровое телевидение и радиовещание". 41 выпускник окончил магистратуру на факультете телекоммуникационных технологий, который готовит магистров по специальности "Системы оборудования и передачи информации".

ТУИТ также имеет факультет профессионального образования, который в этом году выпустил 18 магистров по специальностям "Информационные и мультимедийные технологии", "Информация и библиотековедение" и "Архивоведение и правоведение". Наконец факультет экономики и управления окончили 12 магистров по специальностям "Менеджмент" (по отраслям) и "Экономика".

В ближайшее время магистры ТУИТ пополнят ряды компаний и организаций Узбекистана, а также специализированные ИКТ-подразделения органов государственного, хозяйственного управления и государственной власти на местах.

Отделение магистратуры в Ташкентском университете информационных технологий было открыто с 1999-2000 учебного года в соответствии с Национальной программой по подготовке кадров. До сегодняшнего дня в университете подготовлено 1628 высококвалифицированных специалистов со степенью магистров.

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