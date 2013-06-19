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В Фергане прошел тренинг по профилактике ВИЧ
19.06.2013 16:09

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. В Фергане вчера закончился тренинг "Поддержка репродуктивного здоровья и доступ к контрацепции для людей, живущих с ВИЧ", организованный Республиканским центром по борьбе со СПИД, ЮНФПА и ННО "Ишонч ва хает". В нем приняли участие люди, живущие с ВИЧ (индивидуально и супружеские пары), "равные" консультанты, социальные работники мультидисциплинарных команд центра по борьбе со СПИДом Наманганской, Андижанской и Ферганской областей.

В течение двух дней акушер-гинеколог Республиканского центра по борьбе со СПИДом Мамлакат Шермухамедова и руководитель ННО "Ишонч ва хает" Виктория Аширова знакомили участников тренинга с такими понятиями, как национальная концепция репродуктивного здоровья, репродуктивные права толерантное отношение к ЛЖВ (лицам, живущим с ВИЧ), современными средствами контрацепции,особенностями проведения антиретровирусной терапии (АРВТ) у беременных женщин.

"Нашей основной целью является сформировать у участников тренинга правильное понимание Национальной концепции репродуктивного здоровья и принципов охраны репродуктивного здоровья для людей, живущих с ВИЧ. Также мы хотим дать участникам информацию о современных методах контрацепции и научить правильно использовать их в разные периоды жизни, так как не все методы контрацепции подходят ВИЧ-позитивным людям, в особенности женщинам", – рассказывает Виктория Аширова. Она также выразила надежду, что занятия помогут участникам планировать свою жизнь, эффективно использовать на практике полученные знания, планировать и рожать здоровых детей, вести безопасную жизнь, заботиться о своем здоровье и консультировать других людей, живущих с ВИЧ по данным вопросам.

"Сегодня ВИЧ-инфекция уже не является столь страшным заболеванием, как его представляли несколько лет назад, и люди с ВИЧ, как и все остальные люди, живут, работают, строят свою жизнь и естественно их желание иметь детей", – говорит акушер-гинеколог Наманганского областного Центра по борьбе со СПИД Барно Юсупова.

В свою очередь, заведующая поликлиникой при Наманганском областном центре по борьбе со СПИДом Гульмира Мирзакаримова отмечает: "В нашем центре за последние 10 лет сложилось уже более 10 супружеских пар. Конечно, это не много, но и этой цифре мы рады, потому, что люди находят друг друга, создают полноценные семьи и у них рождаются дети. Все женщины и их партнеры независимо от их ВИЧ-статуса имеют право свободно принимать решения о сохранении или прерывании беременности, родах и контрацепции".

Стоит добавить, что в Узбекистане государство делает многое, чтобы люди, живущие с ВИЧ/СПИД, имели весь спект медицинских услуг, АРВ-лечение и диагностику, в каждой области действует центр по борьбе со СПИДом, специалисты повышают квалификацию в лучших клиниках Республики и за рубежом, принята Национальная программа противодействию ВИЧ-инфекции на 2013 – 2017 годы.

УЗИНФОРМ

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