В Намангане общественности рассказали о миссии МККК

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане прошло еще одно из серии запланированных мероприятий, посвященных 150-летию Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Представители общественности, правоохранительных органов области были ознакомлены с историей, структурой, юридическими аспектами работы обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, как в нашей стране, так и в мире.

Открывшая работу семинара председатель Наманганского областного отделения Общества Красного Полумесяца Узбекистана Дилором Сайфутдинова подчеркнула значимость гуманитарной миссии движения.

Как отметил гость семинара, руководитель отдела по сотрудничеству Регионального представительства МККК Сергей Шорин, это первое такое мероприятие на уровне регионов, и местом для его проведения был избран Наманган.

В своем выступлении он также большое внимание уделил распространению знаний о международном гуманитарном праве среди населения, сотрудников госструктур, милиции, прокуратуры и т.д.

Подробно и интересно рассказали участникам мероприятия об истории и структуре Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца начальник организационного отдела ОКП Узбекистана Тохир Сабитов, МККК как одной из составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца специалист по образовательным программам регионального представительства МККК Абдухалим Хукумов, международном правовом статусе ОККиКП юридический советник регионального представительства МККК Рустам Атаджанов.

А исполнительный директор Наманганского областного отделения ОКП Узбекистана Гоибжон Рахмонов поделился опытом сотрудничества с командованием Восточного военного округа, отметив большое число военнослужащих, принимавших участие в семинарах отделения ОКПУз с целью продвижения знаний о деятельности движения и международном гуманитарном праве.

Также участники семинара посмотрели фильм "Панорама-12", рассказывающий о работе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в разных регионах мира.

Руководитель отдела по сотрудничеству Регионального представительства МККК Сергей Шорин вручил памятные подарки заместителю хокима области Манзуре Азизовй и представителям облУвд и облУЧС за активную помощь Наманганскому областному отделению ОКПУз.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, отмечающее юбилейную дату, является одной из старейших общественных организаций планеты, объединившей под благородной миссией более 188 государств мира. На сегодняшний день моральной и нравственной основой для деятельности Международного движения являются 7 четко сформулированных принципов – гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.

С 1992 года МККК активно работает с Обществами Красного Полумесяца стран Центральной Азии. МККК оказывает поддержку национальным обществам в укреплении их потенциала в области реагирования на чрезвычайные ситуации, распространения гуманитарных ценностей и знаний о МГП, восстановления семейных связей.

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