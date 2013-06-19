



Постановление хокима Самаркандской области



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Хоким Самаркандской области З.Мирзаев на днях вынес постановление о созыве очередной, 23-й сессии областного Кенгаша народных депутатов. В соответствии с постановлением сессия состоится 21 июня в зале заседаний хокимията Самаркандской области. На повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы: обсуждение Постановления Комиссии Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по содействию активизации деятельности представительных органов власти на местах от 17 мая 2013 года "О результатах мониторинга деятельности постоянных комиссий областных Кенгашей народных депутатов и города Ташкента по вопросам молодежной политики и воспитания здорового поколения";

рассмотрение Протокола заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2013 года "О вопросах полного охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ учреждениями среднего специального, профессионального образования, обеспечения получения молодежью 12-летнего образования, подготовки девочек к семейной жизни, предупреждения ранних браков"

организационный вопрос. Контроль за исполнением данного постановления возложен на председателя областного Кенгаша народных депутатов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи