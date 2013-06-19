Почта Узбекистана рассказала о внедрении ИКТ в свою деятельность

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. ОАО "Узбекистон почтаси" организовало 17 июня пресс-конференцию, посвященную вопросам внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в свою деятельность.

Согласно озвученной на мероприятии информации, на сегодняшний день в ОАО внедрен целый ряд автоматизированных систем, нацеленных на повышение качества оказываемых услуг и оперативности обслуживания клиентов.

В их числе автоматизированные системы "Электронные денежные переводы" (АСЭДП), "Мониторинг прохождения регистрируемых почтовых отправлений" (АСМПРО), "Прием платежей" (АСПП), "Учет выплаты пенсий и пособий" (АСУВП) и другие. Кроме того, начата опытная эксплуатация АС "Подписка" в объектах почтовой связи филиала "Тошкент почтамти" и в Чирчикском узле почтовой связи Ташкентского областного филиала.

К системе АСЭДП подключено 1069 объектов почтовой связи, которые имеют выход в международную сеть Всемирного почтового союза (IFS). Организован обмен международными электронными денежными переводами с Украиной, Россией, Казахстаном, Беларусью, Молдовой. Для расширения этих услуг проводится соответствующая работа с другими государствами СНГ и странами дальнего зарубежья.

485 объектов почтовой связи подключено к системе приема платежей, а 683 объектов – к системе учета выплаты пенсий и пособий. На этих объектах имеется возможность оперативного обмена информацией с биллинговыми системами внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан и ГАК "Узбекэнерго" в режиме реального времени.

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