В Навои прошел семинар, посвященный изучению нормативно-правовой документации по захоронению отходов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня в областном центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора прошел семинар, посвященный изучению Положения "О порядке охраны специальных полигонов, хранении и захоронении в них химических и других видов токсичных веществ".

В работе семинара приняли участие представители областного комитета охраны окружающей среды, регионального отделения "Экологическое движение Узбекистана", областного центра защиты растений и работники санитарно-эпидемиологического надзора городов и районов области.

Участники семинара в своих выступлениях говорили, что в области в целях защиты посевных земель от вредителей широко используются различные виды химических токсичных веществ, которые при неправильном использовании могут нанести непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде. Особое внимание участники семинара обратили на необходимость создания предприятиями-производителями специальных полигонов, организации в них надежной охраны, безусловного соблюдения требований нормативной документации по правильному хранению химикатов, утилизации их тары и отходов.

В завершение участники семинара получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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