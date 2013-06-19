В махалле "Хончарбог" обсудили экологические вопросы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня в махалле "Хончарбог" города Навои прошел семинар на тему "Роль населения при решении глобальных экологических вопросов".

Семинар был организован при содействии Навоийского регионального отделения "Экологическое движение Узбекистана". В работе семинара приняли участие, жители махалли, специалисты по вопросам экологи, студенты факультета биологии и естествознания Навоийского государственного педагогического института.

Выступившие на семинаре говорили о проделанной работе на предприятиях области по улучшению экологического состояния воздушного пространства и используемой воды. Отмечалось, что граждане обязаны быть более активными в вопросах соблюдения на предприятиях и по месту жительства требований Конституции страны, Закона Республики Узбекистан "Об охране окружающей среды", шире проводить разъяснительную работу среди молодежи по вопросам соблюдения чистоты и ведению озеленительных работ.

Для участников мероприятия был продемонстрирован видеоролик на тему "Чистота – основа благополучия семьи". Семинар завершился вопросами и ответами.

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