



В Фуркатском районе обсудили проблему торговли людьми



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня в общеобразовательной школе № 42 Фуркатского района Ферганской области Узбекистана состоялось мероприятие на тему "Разъяснение негативных последствий незаконной миграции и пресечение торговли людьми". В нем приняли участие представители районного отделения фонда "Махалля", хокимията, органов внутренних дел, активисты махаллинских сходов граждан. Докладчики разъяснили присутствующим негативные последствия выезда за рубеж нелегальным путем. Была отмечена особая роль органов самоуправления граждан в проведении разъяснительно-профилактических работ с молодежью на вышеуказанную тему. В процессе встречи ее участники также подняли вопросы необходимости усиления работы по профилактике торговли людьми среди молодежи и жителей других населенных пунктов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи