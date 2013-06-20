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Ислам Каримов посетил Джизакскую и Сырдарьинскую области
20.06.2013 16:13

ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня состоялась рабочая поездка Президента Узбекистана Ислама Каримова в Джизакскую и Сырдарьинскую области с целью ознакомления с ходом осуществляемых на местах социально-экономических реформ и созидательной работы.

По итогам первого квартала рост ВРП Джизакской области составил 9,7%, промышленности – 9,3%, сельскохозяйственной продукции – 5,9%, строительных работ – 11,6%, платных услуг – 10,7%. В рамках программы социально-экономического развития области в 2013-2015 годах здесь намечена реализация 2061 проекта, в том числе 1381 проекта в 2013 году.

Президент начал поездку в Джизакскую область с ознакомления с узбекско-германским СП "Жиззах пластекс". "Создание этой фабрики, оснащенной современными технологиями, является еще одним практическим результатом широкомасштабной работы, осуществляемой в нашей стране в целях дальнейшего развития легкой промышленности", – сказал Ислам Каримов.

Он напомнил, что "при бывшем строе вопрос переработки хлопка в Узбекистане даже не поднимался, для этого он вывозился в другие республики. После обретения независимости мы обратили особое внимание на переработку хлопка в нашей стране. Если в первые годы независимости перерабатывались 10-12% хлопкового волокна, то в настоящее время данный показатель составляет более 30%".

Глава государства подчеркнул важность постоянного расширения глубокой переработки хлопкового волокна путем развития легкой промышленности. Так, переработка в пряжу хлопкового волокна стоимостью в 1 доллар дает прибыль в $4-5, а производство из нее готовой продукции – $10-12. Кроме того, легкая промышленность – это одна из наиболее трудоемких отраслей.

Президент отметил необходимость создания во всех регионах страны, в том числе в Джизакской области, выращивающей высококачественный хлопок, современных предприятий, специализирующихся на переработке волокна и производстве готовой продукции, обеспечения посредством этого роста занятости людей, особенно молодежи.

В ходе поездки Ислам Каримов затронул вопросы городского развития Джизака, подчеркнув, что генеральный план города необходимо разрабатывать с учетом долгосрочной перспективы. Глава государства дал соответствующие рекомендации по строительству в городе кольцевой дороги, многополосных магистральных путей, организации работы по развитию коммуникаций, благоустройству и озеленению, строительству современных зданий.

"Исходя из опыта нашей столицы - Ташкента и других городов страны мы должны создать новый центр города Джизака, – сказал Ислам Каримов. – Одной из важных задач является создание в городе зеленых зон, парков и аллей с такими деревьями, как каштан, дуб, японская софора. Такая широкомасштабная созидательная работа послужит изменению мировоззрения наших людей, усилению в них стремления жить с целью достижения новых и новых рубежей".

Далее Президент посетил фермерское хозяйство "Жавлонбек" Пахтакорского района, где побеседовал с фермерами и активом области. Ислам Каримов подчеркнул важность участия фермеров в повышении уровня жизни своих семей, махаллей, внесении вклада в процветание страны. "Для этого нужно наладить переработку сельхозпродукции, организовать малые предприятия", – добавил он.

Ислам Каримов отметил, что указ о создании специальной индустриальной зоны "Джизак" и проводимая работа по его исполнению направлены на дальнейшее повышение благосостояния народа. Реализуемые совместно с иностранными инвесторами проекты создают новые возможности для развития экономики страны и последовательного повышения уровня жизни населения.

В тот же день Президент прибыл в Сырдарьинскую область. В январе-марте текущего года рост ВРП составил 9,5%. Обеспечивается устойчивый рост в производстве промышленной продукции, товаров народного потребления, оказании платных услуг, других отраслях и сферах.

Глава государства побывал на полях фермерского хозяйства "Авазбек Умаров" в Акалтынском районе, где побеседовал с фермерами.

"В условиях продолжающегося во многих странах мира финансово-экономического кризиса в Узбекистане ежегодные темпы роста валового внутреннего продукта составляют не менее 8,2%", - сказал Ислам Каримов. "Основным фактором такого устойчивого развития является то, что с первых дней независимости мы следуем принципу "Реформы – не для реформ, а для человека", рационально используем огромный социально-экономический потенциал нашей страны, последовательно идем по выбранному нами пути на основе "узбекской модели" развития".

По словам Президента, "сегодня кардинально изменилось сознание, мировоззрение нашего народа. Меняется отношение людей, особенно молодежи, к жизни, труду, повышается их политическая и правовая культура.

"Сегодня фермеры – это опора нашей страны", сказал глава государства. Необходимо расширение прав и полномочий фермеров, развитие многопрофильных фермерских хозяйств. Так как фермерское движение – это мощная сила, служащая последовательному развитию нашей экономики, повышению уровня и качества жизни нашего народа".

УЗИНФОРМ

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