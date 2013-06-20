В Самарканде открылось новое здание суда

В Самарканде открылось новое здание суда20.06.2013 17:10
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 20 июня состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового здания Самаркандского городского суда по гражданским делам.
Выступавшие на мероприятии говорили о процессе формирования в стране судебной власти, обеспечении социальной стабильности и законности в обществе.
Необходимо отметить, что на все строительно-монтажные работы было потрачено 1 млрд. 372 тысячи сумов.
В процессе церемонии группе лиц, отличившихся в ходе строительства здания, были вручены ценные подарки.
В мероприятии принял участие заместитель хокима области Ш.Кулматов.
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