



В Самарканде открылось новое здание суда



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 20 июня состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового здания Самаркандского городского суда по гражданским делам. Выступавшие на мероприятии говорили о процессе формирования в стране судебной власти, обеспечении социальной стабильности и законности в обществе. Необходимо отметить, что на все строительно-монтажные работы было потрачено 1 млрд. 372 тысячи сумов. В процессе церемонии группе лиц, отличившихся в ходе строительства здания, были вручены ценные подарки. В мероприятии принял участие заместитель хокима области Ш.Кулматов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи