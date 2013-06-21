Выпускникам осталось преодолеть последний рубеж

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Выпускники колледжа искусств имени Мухтара Ашрафи вчера начали сдачу государственных экзаменов, которые покажут готовность студентов к поступлению в вузы страны.

Как отметил директор колледжа Б.Ярашев, в этом году экзамены сдают 137 выпускников по 14 направлениям. Конечно, не всем удастся поступить в высшие учебные заведения, но в этом случае они смогут найти работу в детских школах музыки и искусств.

По словам профессора Государственной консерватории М.Ташмухамедова, принимающего экзамены, из стен колледжа выходят одни из лучших специалистов в Республике, поэтому его учащиеся часто становятся победителями всевозможных конкурсов.

Отметим, что 5 учащихся бухарского колледжа стали победителями республиканского конкурса молодых исполнителей, проходившего с 7 по 14 июня. Они получили право быть принятыми в любое музыкальное учебное заведение Узбекистана без сдачи вступительных экзаменов. Кроме того, еще 5 учащихся стали лауреатами конкурса и заняли призовые места.

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