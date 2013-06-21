Полотна бухарского художника оценили на международной выставке

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Все 30 работ художника из Бухары Рахима Хакимова, представленные на международной выставке в Китае, обрели владельцев. Об этом, вернувшись на родину, заявил художник.

На выставке, прошедшей в картинной галерее китайского города Тянзин, Хакимов представил портреты исторических персонажей, таких как Тумарис, Ширак, Спитамен, а также пейзажи древней Бухары и другое.

По словам мастера кисти, следующие ближайшие международные выставки, в которых он примет участие, состоятся в Испании и России.

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