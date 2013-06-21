Три наманганца стали чемпионами Азии по таэквондо

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. В составе сборной страны более чем успешно выступили наманганские борцы на завершившемся на днях в столичном спорткомплексе "Узбекистон" чемпионате Азии по таэквондо, проходившем под эгидой ITF.

На татами вышли 13 представителей области, отобранных наставником Муроджоном Мусохоновым. И на их счету оказалось 3 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Таким образом, наманганские борцы внесли весомый вклад в общий успех сборной Узбекистана на первенстве континента.

Победителями чемпионата Азии стали Исломбек Каримов из Уйчинского района, Хабиба Бойматова и Гулираъно Ваккосова из Туракурганского района.

Всего на чемпионат Азии в Ташкенте приехали свыше 200 мастеров таэквондо из 20 стран, в том числе Японии, Гонконга, Туркменистана, Казахстана.

8 спортсменов из делегации Наманганской области примут участие в чемпионате мира по таэквондо, который пройдет в октябре в Испании.

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