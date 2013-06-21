В Намангане прошла дискуссия на тему развития молодежи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. В среду, 19 июня, в Намангане прошло первое заседание дискуссионного клуба "Цели развития тысячелетия и волонтерство". Спор на равных вели активисты ЦМИ "Келажак овози", учащиеся колледжей, лицеев, студенты вузов и гость – руководитель ЦМИ Наманганской области Узбекистана Бекзод Ортиков.

Участникам клуба было предложено обсудить вполне актуальную тему: "Является ли работа с молодежью ключевым фактором успеха?".

Для затравки сотрудник проекта ПРООН/ДООН Максуда Мухсинбаева и первый проректор по духовности и просветительству Наманганского инженерно-педагогического института Гофуржон Шерматов представили Бекзода Ортикова. Он не только преуспел на поприще общественного деятеля, но и добился немалых результатов как спортсмен и тренер по кёкусинкай карате, в бизнесе и работе в областном отделении Общества Красного Полумесяца, стал координатором регионального центра Ферганской долины по распространению международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста.

Вот ребята и пытались понять секрет успеха Бекзода в столь разнообразных сферах деятельности. Как отметил гость дискуссии, для него главным двигателем в карьере стали стимул, мотивация и удержание завоеванных позиций.

Дискуссия шла свободно, участники не стеснялись задавать неудобные вопросы. Это отметила в конце и медиа-волонтер ЦМИ "Келажак овози" Юлдуз Каракулова: "Мы сегодня имели возможность поговорить о том, что не знали раньше, боялись спросить. Думаю, что из этой встречи ребята извлекут пользу для себя, как правильно построить свою жизнь".

А Максуда Мухсинбаева, поблагодарив Бекзода Ортикова, добавила, что следующее заседание клуба пройдет в середине июля.

Дискуссионный клуб "Цели развития тысячелетия и волонтерство" создан по инициативе ЦМи "Келажк овози" в партнерстве с ПРООН/ДООН ("Добровольцы ООН, социальные инновации и волонтеры") в соответствии с подписанным между ними меморандумом. Задачи клуба: дать подробное представление о Целях развития тысячелетия с помощью обсуждений, дискуссий с приглашенными экспертами; предложить "открытую площадку" для обсуждений и обмена мнениями между посетителями дискуссионного клуба и приглашенными экспертами в рамках тематики клуба; повысить уровень дискуссионных навыков, осведомленность участников по обсуждаемым вопросам, презентационных и модераторских способностей; улучшить навыки разговорной речи на узбекском, русском и английском языках; вовлечь молодых волонтёров к организации и проведению дискуссионного клуба.

УЗИНФОРМ