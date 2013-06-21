В Фергане обсуждены задачи развития региона

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня в хокимияте Ферганской области прошел семинар, посвященный вопросу о мерах, необходимых для обеспечения выполнения заданий по гармоничному развитию регионов и отраслей Республики, определенных Президентом на заседании Кабинета Министров 18 января 2013 года.

В нем приняли участие заместители хокима области, руководители групп, управлений, коммерческих банков, заведующие секретариатами, заместители хокимов городов и районов, руководители соответствующих предприятий и организаций.

Семинар открыл хоким области Ш.Ганиев.

Выступил на семинаре заместитель хокима области по вопросам социально-экономического развития А.Пулатов. Он подробно рассказал о мерах, направленных на организацию реализации программы социально-экономического развития регионов Республики на 2013-2015 годы в соответствии со схемой №1 предписания Кабинета Министров Узбекистана за №02-70-42.

В процессе семинара разговор шел об инвестиционных проектах развития промышленного потенциала региона, мероприятиях, направленных на эксплуатацию действующих промышленных предприятий в полную мощь, а также о программах развития сферы услуг и производства сельскохозяйственной продукции.

Также в ходе семинара выступили начальник областного Главного управления экономики Г.Тургунов, заместитель начальника областного Главного управления Центрального банка Узбекистана, заведующий секретариатом областного хокимията М.Хакимов и др.

В работе семинара также принял участие ответственный сотрудник Кабинета Министров А.Жураев.

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