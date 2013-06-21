



Биолаборатория в колледже



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. При профессиональном колледже сельского хозяйства Ёзёвонского района Ферганской области по инициативе администрации учебного заведения открылась биолаборатория "Зафар". В этой биолаборатории для нынешнего сезона планируется размножить 10 млн. штук насекомых вида хабро-брокон и 18 кг трихограммы, которых используют в борьбе с чешуекрылыми вредителями сельскохозяйственных культур. Для выполнения установленного первичного плана привлечено свыше 20 студентов колледжа. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи