Биолаборатория в колледже

Биолаборатория в колледже21.06.2013 15:05
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. При профессиональном колледже сельского хозяйства Ёзёвонского района Ферганской области по инициативе администрации учебного заведения открылась биолаборатория "Зафар".
В этой биолаборатории для нынешнего сезона планируется размножить 10 млн. штук насекомых вида хабро-брокон и 18 кг трихограммы, которых используют в борьбе с чешуекрылыми вредителями сельскохозяйственных культур.
Для выполнения установленного первичного плана привлечено свыше 20 студентов колледжа.
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