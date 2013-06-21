Ислам Каримов поздравил Великого Герцога Люксембурга

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Великого Герцога Люксембургского Анри, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем рождения Великого Герцога. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День рождения Великого Герцога отмечается в Люксембурге 23 июня. Эта дата не совпадает с фактическими днями рождения руководителей страны и избрана с тем, чтобы праздник проходил в теплое время года. Во время праздника перед дворцом Великого Герцога проходят факельное шествие, салют и народные гуляния.

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