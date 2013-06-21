Рустам Азимов выступил в парламенте Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, министр финансов Рустам Азимов 20 июня выступил на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса с отчетом Кабинета Министров по исполнению государственного бюджета за 2012 год.

Первый вице-премьер рассказал об основных показателях исполнения главного финансового документа страны. Было отмечено, что по итогам 2012 года прирост ВВП составил 8,2%, объемов производства промышленной продукции – 7,7%, сельского хозяйства – 7%, розничного товарооборота – 13,9%, экспорта – 11,6%.

Завершена реализация 205 крупных инвестиционных проектов. Поступления от налога на добавленную стоимость по произведенной в стране продукции увеличились на 17,2%, что является одним из важных результатов политики диверсификации и модернизации экономики.

В минувшем году заработная плата работников бюджетных организаций, пенсии, пособия и стипендии возросли на 26,5%. Государственный бюджет исполнен с профицитом в 0,4% к ВВП, а уровень инфляции не превысил установленных прогнозных показателей.

Рустам Азимов далее ответил на вопросы депутатов, после чего состоялось обстоятельное обсуждение отчета, в ходе которого выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана.

Депутаты высказали мнение о важности дальнейшего усиления и повышения эффективности контроля над соблюдением бюджетной дисциплины. Правительству страны предложено особо обратить внимание на факторы, отрицательно влияющие на качественное исполнение доходной части бюджета, в частности, на недоимку по налогам и другим обязательным платежам, состояние дебиторской и кредиторской задолженности.

Отчет по исполнению Государственного бюджета вызвал у депутатов большое количество вопросов, которые были заданы представителям правительства.

По итогам обсуждений, отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2012 год был утвержден Законодательной палатой Олий Мажлиса.

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