Машиностроение Узбекистана в январе-мае выросло на 24,1%

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. За пять месяцев 2013 года предприятия машиностроительной отрасли Узбекистана произвели промышленную продукцию на 4051,2 млрд. сумов, что на 24,1% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.

В частности, общее производство автомобилей в стране выросло на 12,0% и составило 96 889 единиц. Выпуск грузовых автомобилей увеличился в 2,0 раза, автобусов – 1,9 раза, специализированных – на 24,1%, легковых – на 11,1%. Производство автомобильных двигателей в Узбекистане выросло в 267,8 раза, аккумуляторов – на 18,6%.

Предприятия электротехнической промышленности в январе-мае 2013 года увеличили выпуск таких видов продукции, как кабели сигнально-блокировочные (в 2,5 раза), провода бытовые (2,5 раза), провода установочные (на 38,3%), провода шланговые (29,5%), кабели силовые (6,1%), провода и кабели радиочастотные (3,8%).

Высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственном машиностроении. За пять месяца текущего года производство тракторных прицепов увеличено в 3,9 раза, зерноуборочных машин – 2,1 раза, борон – 1,9 раза, тракторов – 1,7 раза.

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