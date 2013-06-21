В Намангане в летнем театре "Наво" пели звезды эстрады

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 20 июня, в Намангане состоялся большой гала-концерт звезд отечественной эстрады, организованный хокимиятом города и концертным объединением "Узбекнаво". Он был посвящен 22-летию независимости Республики Узбекистан и прошел под девизом "Давайте будем детьми процветающей Родины!" ("Обод юртга муносиб фарзанд булайлик").

Концерт прошел в только что открытом летнем концертном зале "Наво" парка имени Бабура. Открыл мероприятие депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, поэт Зиёвиддин Мансуров. В своем выступлении он обратил внимание на колоссальные изменения, произошедшие в нашей стране с момента обретения независимости.

Ведущим концерта был заслуженный артист Узбекистана Искандар Хамракулов.

Вечер открыла молодая талантливая певица Малика Эгамбердиева, которая исполнила несколько прекрасных песен. Также в концерте участвовали такие известные исполнители, как Зулайхо Бойхонова, Азамат Хайдаров, Самандар, Гулисанам Абдуллаева, Сардор Мамадалиев и многие другие. Большинство исполнителей были родом из Намангана, что не преминул отметить ведущий.

Концерт оставил хорошее впечатление и наполнил сердца многих зрителей гордостью и патриотизмом.

УЗИНФОРМ