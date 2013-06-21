В Намангане прошла пресс-конференция по борьбе с наркоманией

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. За минувшие 5 месяцев текущего года в Наманганской области отмечено 176 преступлений, связанных с наркотиками, возбуждено 163 уголовных дела. Большая часть преступлений приходится на хранение и сбыт наркотиков – более 90, 68 – посев запрещенных культур, 3 факта контрабанды и 1 – содержание притона. В 35 случаях изъяты наркотики в особо крупном размере.

Эти факты были озвучены сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией, которая состоялась в Молодежном центре Намангана.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска и борьбы с терроризмом облУВД, подполковник Абдулла Сиддиков рассказал о проделанной работе, в частности, проводимых профилактических мероприятиях "Черный мак", в которых задействованы крупные силы. Докладчик подчеркнул, что это, конечно, дает хорошие результаты, но необходимо усилить взаимодействие с общественностью.

Заместитель начальника управления по профилактике правонарушений облУВД, майор Шерали Хамраев и старший инспектор УПП Усмонжон Усубжанов ответили на вопросы журналистов и также отметили необходимость усиления роли школы и махалли в деле профилактики наркомании.

Начальник областного управления печати и информации Равшан Мирзаолимов и председатель областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана Рахимжон Ирисов подчеркнули, что без активной агитационно-пропагандистской работы и просвещения молодежи с этим злом трудно справиться.

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