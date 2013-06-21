Легкая промышленность Узбекистана за 5 месяцев выросла на 13,5%

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития легкой промышленности Республики за январь-май 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции стоимостью 3249,7 млрд. сумов, что на 13,5% больше соответствующего периода прошлого года.

За 5 месяцев предприятия трикотажной промышленности увеличили производство на 26,2%, швейной промышленности – на 22,8%, кожевенной промышленности – на 20,9%, хлопчатобумажной промышленности – на 16,3%.

В частности, расширен выпуск смесовых тканей (на 50,6%), хлопчатобумажных тканей (46,2%), хлопчатобумажной пряжи (29,3%), нитей шелка-сырца (28,1%). Возросло производство материалов для производства обуви (в 2,1 раза к январю-маю 2012 года), текстильной галантереи (на 53,4%), трикотажного полотна (50,1%), ковров и ковровых изделий (15,0%). Производство трикотажных изделий выросло на 41,6%, в том числе для детей – 36,6%.

В январе-мае 2013 года предприятия отрасли также увеличили экспорт своей продукции. Так, в трикотажной промышленности объем экспорта составил $73,0 млн. (рост на 65,8%), швейной – $25,5 млн. (36,5%), кожевенной – $35,1 млн. (53,1%).

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