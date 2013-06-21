ЛДП готовит дипломированных бизнесменов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Участники конкурса "В бизнес – с дипломом" в этом году получат льготных банковских кредитов значительно больше, чем в году минувшем. Тогда начинающим наманганским бизнесменам было выдано кредитов со ставкой 3 процента годовых на 110 млн. сумов.

Сегодня начался областной этап конкурса молодых предпринимателей, проводимый Либерально-демократической партией Узбекистана. 75 выпускников колледжей, лицеев и вузов, ставших победителями районных и городских этапов, приехали в академический лицей № 2 при Наманганском инженерно-технологическом институте со своими бизнес-планами.

Однако прежде чем начинать дело, юноши и девушки должны еще много чего узнать. С целью пополнения интеллектуального багажа для них организованы занятия, которые проводят специалисты областного управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана, налоговой инспекции, страховых компаний, банков и т. п.

С учетом новой информации молодые предприниматели доработают свои бизнес-идеи, которые им предстоит защищать перед компетентным жюри. Те, кто сделает это успешно, смогут получить от партнеров конкурса – Центрального банка, "Микрокредитбанка", "Асакабанка", "Ипотекабанка", страховых компаний льготные кредиты со ставкой 3 % годовых до 15 млн. сумов.

Для сравнения, в прошлом году 30 лучших из 130 участников подобного конкурса получили кредитов на 110 млн. сумов. А в этом году, по словам руководителя аппарата исполкома областного кенгаша ЛДПУз Носиржона Абдуллаева, ожидается, что общая сумма кредитов окажется значительно больше.

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