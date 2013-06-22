Наманганские мукомолы готовы принять урожай

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Коллектив ОАО "Намангандонмахсулотлари" добросовестно подготовился к приему урожая. Приемка зерна здесь организована четко.

Ныне мукомолам предстоит принять 105 тысяч тонн товарного зерна из 1175 фермерских хозяйств Мингбулакского, Туракурганского, Касансайского, Наманганского и Янгикурганского районов. На головном предприятии и заготпунктах заблаговременно проведен качественный ремонт оборудования и технологических линий.

Особое внимание обратили и на социальную защиту работников: оборудованы комнаты отдыха, душевые, налажено трехразовое горячее питание.

"Мы стараемся внести свой вклад в скорейшее завершение уборки зерновых и прилагаем все силы, чтобы машины не задерживались и как можно быстрее возвращались на поле. В такое горячее время простои транспорта просто недопустимы", – говорит Равшан Акбаров – ответственный за качественную и оперативную приемку зерна.

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