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Наманганский вокалист Султон Абдурахимов стал победителем республиканского конкурса
22.06.2013 10:27

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Юное дарование из Намангана, выпускник колледжа искусств Султон Абдурахимов завоевал первую премию на прошедшем в середине июня 22-м Республиканском конкурсе молодых исполнителей среди выпускников ссузов и лицеев искусств.

Этот конкурс проводится раз в два года и собирает самых талантливых исполнителей со все Республики. И в таком представительном творческом соревновании Султон, который еще год назад не имел представления об академическом пении, оказался лучшим в Узбекистане среди вокалистов.

Соперничество, по словам концертмейстера Нели Шакировой, было сильным, главным конкурентом в борьбе за первое место стал тенор из Карши Абдулла Ширинов, хороший парень был из Нукуса, откуда родом лауреат международного конкурса имени Муслима Магомаева Женизбек Ниязов, там мощные традиции.

Жюри, оценивавшее вокалистов, также было на уровне и весьма доброжелательным и объективным, отмечает Неля Ахметовна. Возглавил жюри народный артист Узбекистана, директор национального симфонического оркестра лауреат международных конкурсов, преподаватель консерватории Исмоил Джалилов.

Вокалисты соревновались в трех турах, после каждого происходил отсев. Султон успешно прошел все испытания, но очень волновались, что первое место достанется не ему. "Однако жюри решило разделить первое место между двумя участниками – нашим Султоном и каршинцем Абдуллой Шириновым. А вот у девушек первое место не было присуждено никому. Другая наша певица, Мадина Алижанова, воспитанница молодого педагога Нозимы Норматовой получила второе место. Это тоже отличное достижение", – говорит Неля Шакирова.

Заслуги преподавателей Наманганского колледжа искусств были также отмечены. Неля Шакирова и Зоя Васильевна Цурикова, вложившие свою душу в воспитание яркого дарования Султона, награждены почетными грамотами Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.

Нельзя не сказать добрых слов и о директоре колледжа Нортожи Юсуповой, которая оказывала педагогам большую моральную и психологическую поддержку.

Надо надеяться, что творческое развитие Султона на этом не остановится, специалисты, по словам Нели Ахметовны, сулят ему большое будущее звезды отечественной и не только оперной сцены. Помимо первой премии престижного конкурса этот скромный парень получил в награду за старание и возможность учиться на бюджетный грант в Ташкентской консерватории. Вот так неожиданно выпускник отделения народных инструментов Наманганского колледжа искусств становится студентом консерватории по классу вокала.

УЗИНФОРМ

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