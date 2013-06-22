Пищевая промышленность Узбекистана в январе-мае выросла на 6,0%

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития пищевой промышленности Республики за январь-май 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде объем производства в пищевой промышленности составил 3016,6 млрд. сумов (на 6,0% больше чем за 5 месяцев прошлого года).

Предприятиями пищевой промышленности Узбекистана увеличено производство сливочного масла (на 60,6%), макаронных изделий (56,7%), плодоовощных консервов (51,1%), молока и молочных продуктов (50,9%), растительного масла (19,3%), хлеба и хлебобулочных изделий (20,3%), минеральных вод (17,3%), маргариновой продукции (5,9%), мыла хозяйственного (5,3%), соли поваренной пищевой (4,8%), муки (4,1%), мороженого (1,3%).

В январе-мае увеличен выпуск алкогольной продукции, таких видов как: спирт пищевой (на 9,5%), вино виноградное (5,9%), водка и ликероводочные изделия (4,2%).

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