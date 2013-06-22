Школа молодых бизнес-тренеров

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. В целях широкого привлечения молодежи к предпринимательской деятельности при Самаркандском областном Кенгаше ОДМ "Камолот" на днях начала свою деятельность "Школа молодых бизнес тренеров".

Центральным Кенгашем молодежного движения в настоящее время отбираются молодые ребята, имеющие навыки ведения бизнеса и интересующиеся предпринимательской деятельностью. Им будут раскрыты секреты ведения бизнеса, освещены предпринимательские навыки и пути подготовки бизнес-планов.

Наряду с этим, ученикам школы будет дана информация о банковских услугах и видах микрокредитов, необходимых документах для получения субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства соответствующих льготных кредитов из коммерческих банков.

Среди учеников также будут проводиться конкурсы под названиями "Моя бизнес-идея", "Молодой предприниматель – помощник своей страны", "Молодой предприниматель – опора будущего" и другие.

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