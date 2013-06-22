"Взаимодействие и активность – гарантия завоевания доверия электората и победы на политической арене"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. К такому выводу пришли участники семинара, организованного 21 июня по инициативе Самаркандского областного РО НИМФОГО и областного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана.

В семинаре приняли участие активисты партии, депутаты областного, городских и районных Кенгашей народных депутатов, специалисты НИМФОГО.

В процессе мероприятия проанализировано участие депутатских групп партии, действующих в местных Кенгашах народных депутатов в реализации Программы НДПУз на 2011-2014 годы. Также определены задачи на перспективу.

Отмечено, что депутатские группы осуществляют поддержку в выполнении задач, направленных на социально-экономическое развитие региона, обеспечение занятости населения, разработку альтернативных проектов для трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и т.д. Кроме этого, они осуществляют надзор на местах по исполнению законов и государственных программ.

В конце семинара активисты и депутаты партии обсудили вопросы взаимодействия с предприятиями и организациями, выдвинули необходимые предложения и выработали соответствующие рекомендации.

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