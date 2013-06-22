Посол Франции выступил в Ташкентском экономическом университете

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня Посол Франции Франсуа Готье выступил перед студентами Ташкентского государственного экономического университета с лекцией на тему "Пребывает ли Европа в упадке?".

В своем выступлении Посол рассказал о сегодняшних реалиях Европейского союза, испытываемых трудностях, а также об успехах и надеждах межгосударственного объединения. Ф.Готье подчеркнул, что Евросоюз, как в экономическом, так и в политическом плане, остается важным игроком и позитивной силой в современном мире.

По окончании лекции Посол Франции встретился с проректором ТГЭУ по науке Умаром Бурхановым. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между узбекским вузом и французскими университетами, в частности, в области экономических исследований и по отдельным направлениям, включая экономику и менеджмент в туризме.

Как сообщает пресс-служба французского посольства, данное мероприятие является частью цикла лекций посвященных Европе, организованного Делегацией Европейского союза в Узбекистане.

УЗИНФОРМ