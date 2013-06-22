Производство стройматериалов в Узбекистане выросло на 7,5%

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал показатели развития промышленности строительных материалов в Республике в январе-мае 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции на 1359,6 млрд. сумов, что на 7,5% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

В частности, значительно увеличен выпуск таких видов продукции, как мягкие кровельные материалы (в 3,0 раза), товарный бетон (2,7 раза), строительные сухие смеси (на 48,1%), керамические плиты для внутренней облицовки стен (47,5%), обогащенный каолин (46,4%), асфальтобетон (30%).

Производство сэндвич-панелей за 5 месяцев выросло на 30,3%, гипса – 26%, листов асбестоцементных – 12,6%, кислотоупорного и огнеупорного кирпича – 9,1%, сборных железобетонных конструкций и деталей – 7,5%, цемента – 2,1%. Также расширен выпуск гравия (в 3,1 раза), гипсового камня (на 54,3%), известняка (33%).

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