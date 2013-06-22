Молодежный ЧМ-2013: Узбекистан встретится с Новой Зеландией

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня в турецком городе Бурса состоится матч молодежных сборных Узбекистана и Новой Зеландии (U-20) в рамках финальной части чемпионата мира - 2013.

Сборная Узбекистана прибыла в Бурсу 19 июня и в тот же день провела свою первую тренировку. В ней приняли участие все привлеченные в команду игроки. В их числе и капитан сборной Владимир Козак, который из-за травмы был вынужден пропустить предыдущий сбор в Испании.

Сегодня состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера молодежной сборной Ахмаджона Мусаева.

Как отмечает пресс-служба Федерации Футбола Узбекистана, атмосфера в молодежной сборной превосходная, игроки готовы к участию в столь крупном спортивном форуме как чемпионат мира.

Встреча начнется в 19:00 по ташкентскому времени на стадионе "Бурса Ататюрк".

В группе F помимо Узбекистана и Новой Зеландии также выступают сборные Уругвая и Хорватии. По итогам группового этапа, в 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Напомним, что молодежная сборная Узбекистана (U-20) в третий раз за свою историю выходит в финальную часть мирового первенства. На чемпионатах мира в 2003 и 2009 годах молодежка не сумела пройти групповой этап.

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