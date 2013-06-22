В центре Ферганы пожарные тушат рестораны и кафе

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в 5 утра в центре Ферганы загорелось крупное двухэтажное здание, в котором располагается ресторан "Александрия", кафе "Донар", магазины мебели и оптики.

Из-за легко возгораемого пластикового покрытия пожар охватил сразу все помещение ресторана и, вырвавшись на крышу, буквально уничтожил ее.

- Пожар тушили 8 пожарных расчетов, - говорит представитель инспекции Орзигуль Мирзаева. – Пострадавших нет. В настоящее время сгорело 160 квадратных метров, в основном крыша. Причину возгорания выясняет лаборатория.

Однако на месте видно, что сгорели несколько помещений второго этажа, откуда по-прежнему идет дым и пожарные продолжают его тушить. В настоящий момент около здания вместе с руководством ресторана стоит всего лишь одна "пожарка".

- Скорее всего, причина в старой проводке или неправильном обращении с электричеством, - сказал один из официантов ресторана, попросивший не называть его имя.

Стоит отметить, что вопреки ожиданиям вокруг здания не собралась толпа зевак, как это обычно бывает в таких случаях.

УЗИНФОРМ