Ярмарка труда предлагает свободные рабочие места

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня в Навои прошла очередная в этом году ярмарка труда, организованная по инициативе отдела по труду и социальной защите населения и биржи труда городской администрации.

Населению, а также выпускникам профессиональных колледжей с 8 часов утра до 12 часов с предложениями об имеющихся свободных рабочих местах выступили все промышленные предприятия и субъекты предпринимательства города. На специально организованных стендах были указана информация о наличии свободных мест и количестве необходимых специалистов для каждого предприятия.

Многие из пришедших на ярмарку юношей и девушек получили направления на работу по своей специальности.

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