Семья – опора общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня в колледже сельского хозяйства Алтиарикского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Подготовка молодежи к семейной жизни", которое было организовано по инициативе районного Комитета женщин.

В нем приняли участие представители и специалисты Комитета женщин, сотрудники центра репродуктивного здоровья, работники органов самоуправления граждан, преподаватели колледжа, студенческая молодежь.

Докладчики объяснили присутствующим цель мероприятия и проинформировали участников о негативных последствиях ранних и родственных браков. Была подчеркнута необходимость прохождения медицинского осмотра перед бракосочетанием. Также отмечена особая роль работников ОСГ в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

В процессе встречи разговор шел и о необходимости усиления взаимодействия между колледжами и ОСГ в направлении разъяснения молодежи аспектов благополучной семьи.

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