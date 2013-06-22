Полиграфическая промышленность Узбекистана за 5 месяцев выросла на 24,4%

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития полиграфической промышленности в Республике в январе-мае 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятия отрасли произвели продукцию на 228,0 млрд. сумов, что на 24,4% больше соответствующего периода предыдущего года.

В частности, значительно увеличен выпуск таких видов полиграфической продукции, как этикетки, календари, буклеты (в 1,6 раза), книжно-журнальная продукция (1,5 раза), бумажно-беловые товары (1,3 раза), школьные тетради (1,2 раза). Производство газетной продукции составило 117,0% к прошлому году.

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