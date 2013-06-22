Бухарские депутаты готовятся к сессии

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Бухарский областной Кенгаш народных депутатов соберется на очередную сессию 26 июня текущего года. Соответствующее решение принял его председатель, и.о. хокима области М.Эсанов.

На сессии народные избранники рассмотрят состояние работ, осуществляемых в дошкольных учреждениях области и домах милосердия в соответствии с Законом Узбекистана "Об образовании" и Национальной программой по подготовке кадров.

Вместе с этим вниманию депутатов будет представлен анализ выполнения параметров адресной программы "Создание рабочих мест и обеспечение занятости населения в Бухарской области на 2013 год" по итогам первого полугодия, а также анализ итогов деятельности областного, городских и районных Кенгашей народных депутатов за 6 месяцев текущего года.

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