Первичные организации ОДМ "Камолот" в Бухарской области не справляются со своими задачами

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Вопросы "Повышения эффективности деятельности первичных организаций ОДМ "Камолот" в образовательных учреждениях", обсудили эксперты Бухарского регионального отделения Независимого института по формированию гражданского общества в ходе прошедшего 21 июня "круглого стола".

Как было отмечено, задачами первичных организаций ОДМ "Камолот" является оказание социальной поддержки учащимся колледжей и лицеев, студентам вузов, привлечение их в социальные проекты и деятельность движения. Но, как отметили эксперты, первичные организации Бухарской области не выдвигают конкретных предложений по решению этих проблем.

В идеале, эта работа должна осуществляться совместно с молодежными крыльями политических партий, управлением среднего специального профессионального образования, фондом "Махалля" и другими заинтересованными инстанциями. В результате это должно привести к повышению политической, правовой и духовной культуры в молодежной среде, обеспечится их занятость.

Но, в действительности же дела обстоят совершенно иначе. Из-за пассивности активистов первичных организаций в учебных заведениях города эти задачи не выполняются вообще, или выполняются частично, отметили в ходе заседания.

По обсуждаемой теме состоялась дискуссия, по результатам которой были даны соответствующие рекомендации.

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