В Навои прошла научно-практическая конференция "Молодежь - против наркомании"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня в рамках мероприятий, посвященных 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией, в войсковой части Навоийского гарнизона прошла научно-практическая конференция на тему "Пропаганда здорового образа жизни среди военнослужащих, защита их от наркомании и других видов вредных привычек".

Конференция была организована по инициативе областной администрации, военной прокуратуры, управления внутренних дел и областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот".

Выступавшие говорили о культуре поведения военнослужащих, их целях и задачах и долге перед народом.

В заключение был продемонстрирован видеоролик о вреде наркомании и его последствиях.

26 июня в Навои пройдет акция воспитательного и пропагандистского значения на тему "Молодежь Узбекистана против наркомании". Мероприятия начнутся проведением кросса с участием воспитанников центра карате Шинкиокушинкай "NUR – HAS", молодежи учебных заведений, махаллей и предприятий города.

В завершение ожидается награждение молодых людей, принявших наиболее активное участие в пропаганде здорового образа жизни.

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