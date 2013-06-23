Корейские врачи прибыли в Навои

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня группа высококвалифицированных южнокорейских врачей университета "IN XA" в составе 18 человек после завершения своей миссии по оздоровлению населения прибыла из Урта-Чирчикского района Ташкентской области в Навоийскую область.

Организованная по инициативе правительства Узбекистана в рамках программы "Саломатлик" подобная акция проводится в различных регионах страны уже более 4 лет.

В здании гостиницы "Hanjin", расположенной на территории свободной экономической зоны "Навои", врачи , среди которых были окулист, педиатр, кардиолог, ортопед, терапевт и специалисты других направлений, начали прием, медицинское обследование и при необходимости лечение сотрудников международного аэропорта "Навои" и пациентов из различных населенных пунктов региона, прибывших по направлению областного управления здравоохранения и Международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" ("За здоровое поколение").

По результатам прошлогодних обследований 3 человека с диагнозом рака молочной железы, пороком сердца и заболеванием крови были госпитализированы и вылечены в госпитале университета "IN XA". Все расходы по переезду и лечению больных были произведены за счет корейской стороны. И в текущем году нуждающиеся в лечении больные будут направлены в госпиталь университета. Жители региона выражают сердечную благодарность правительству Узбекистана и корейским врачам за их бескорыстную помощь в лечении дорогостоящих заболеваний.

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