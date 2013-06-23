В Андижане скончался настоятель православного храма

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня в Андижанской церкви Всех Святых прошли отпевание и похороны настоятеля этого храма отца Стефана (Бочарова), скончавшегося накануне вечером от сердечного приступа на 76 году жизни.

Отпевание совершали временно исполняющий обязанности настоятеля храма, клирик Ташкентского Свято-Успенского собора отец Игорь (Лосев), настоятели других храмов долины – ферганского Сергия Радонежского отец Владислав (Чеченов), кувасайского Иоанна Кронштадского отец Алексей (Биренбаум), наманганского Архангела Михаила отец Борис. На панихиде присутствовали матушка Зоя Никитична, сын Сергей, прихожане храма.

Отец Стефан, прослуживший последние 10 лет в Андижане, родом из Ставропольского края России. Среди прихожан батюшка считался больше "молитвенником", нежели хозяйственником. За годы его службы численность и без того небольшого прихода значительно сократилась, большая часть молодого европейского населения либо перешли в мусульманство, либо стали прихожанами протестантских церквей, в частности, евангелистов.

Все эти проблемы, в том числе и хозяйственные, предстоит решить новому настоятелю, которого предположительно назначат в течение недели.

УЗИНФОРМ