Профицит госбюджета Узбекистана в 1-м квартале составил 0,4% к ВВП

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня заместитель министра финансов Республики Узбекистан Мубин Мирзаев выступил на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса с отчетом Кабинета Министров по исполнению государственного бюджета за первый квартал 2013 года.

Он отметил, что в январе-марте прирост ВВП составил 7,5%, объемов производства промышленной продукции 6,0%, сельского хозяйства 6,2%, строительных работ на 13,2%. Объемы производства потребительских товаров выросли на 9,4%, розничного товарооборота – 13,1% и услуг – 9,0%.

В отчетном периоде отечественным предприятиям выделены кредиты банков на приобретение технологического оборудования и пополнение оборотного капитала в размере 652,6 млрд. сумов, что в 1,3 раза больше по сравнению с 1 кварталом 2012 года.

Доля малого бизнеса в промышленном производстве выросла с 19,5% до 21,2%, в инвестициях – с 34,3% до 41,1%, занятости – с 74,7% до 75,1%.

В первом квартале создано 250,4 тысячи новых рабочих мест, из них свыше 150 тысяч (60,0%) – в сельской местности. В сфере малого бизнеса и частного предпринимательства создано 156,8 тысячи рабочих мест, за счет ввода новых предприятий, расширения и реконструкции действующих производств – 13,2 тысячи новых рабочих мест.

На реализацию мероприятий Государственной программы "Год благополучия и процветания" направлено свыше 1,3 трлн. сумов.

Доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан в первом квартале 2013 года составили 5 369,6 млрд. сумов, расходы – 5 282,9 млрд. сумов. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 86,7 млрд. сумов, или 0,4% к ВВП. Расходы бюджета на социальную сферу и социальную поддержку населения составили 59,2% (14,8% к ВВП), а реальные доходы населения выросли на 15,6%.

В течение 1 квартала текущего года в экономике освоено составил 4,6 трлн. сумов инвестиций (рост на 7,2%). На производственное строительство направлено 68,2% общего объема капитальных вложений в экономику.

Расходы бюджета на экономику составили 424,6 млрд. сумов (рост на 22,6%). Из них 272,4 млрд. сумов направлено на содержание и поддержку сельского и водного хозяйства. На финансирование базовых отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса выделено 48,6 млрд. сумов.

После выступления заместитель министра финансов ответил на вопросы депутатов, после чего состоялось обстоятельное обсуждение отчета, в ходе которого выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана.

В ходе дискуссии депутаты высказали мнение о важности дальнейшего усиления и повышения эффективности контроля над соблюдением бюджетной дисциплины. Правительству было предложено особо обратить внимание на факторы, отрицательно влияющие на качественное исполнение доходной части бюджета, в частности, на недоимку по налогам и другим обязательным платежам, состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.

По итогам обсуждения, Государственный бюджет Республики Узбекистан за первый квартал 2013 года был утвержден Законодательной палатой Олий Мажлиса.

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