В Узбекистане утверждено положение об электронных закупках

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Правительством Узбекистана принято постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию процесса государственных и корпоративных закупок" (№ 166 от 11 июня 2013 года). Решение направлено на оптимизацию системы электронных закупок и расширение доступа к ним субъектов предпринимательства.

Документом, в частности, утверждены:

Положение о рабочем органе Правительственной комиссии по электронным закупкам субъектов естественных монополий, предприятий и организаций, имеющих преобладающую долю государства;

Положение о порядке организации и проведения электронных закупок на Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже.

Кабинет Министров поручил Госкомконкуренции совместно с Министерством финансов и Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке размещения и раскрытия информации на специальном информационном портале.

УЗИНФОРМ