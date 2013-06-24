В Узбекистане утверждено положение о мониторинге валютных операций

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Центральный банк Республики Узбекистан приняли постановление, которым утвердили положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций (зарегистрировано МЮ за №2467 от 12 июня 2013 года).

Согласно положению, филиалы уполномоченных банков представляют органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

по договору осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;

выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами;

выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли;

выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц – резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан;

выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками);

перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом – резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте $10 тысяч;

поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица — резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица.

Сведения об этих валютных операциях по установленным формам направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года.

Органы государственной налоговой службы анализируют информацию, полученную от уполномоченных банков и органов государственной таможенной службы, и при установлении признаков нарушения установленного порядка осуществления валютных операций (экспортно-импортных операций, перевода средств и т.п.), подают заявки в Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов или его территориальные комиссии для рассмотрения в установленном порядке вопроса о проведении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, заключившего данный договор.

В случае подтверждения по результатам проверки и камерального контроля фактов совершения правонарушений органами государственной налоговой службы принимаются предусмотренные законодательством меры, и материалы проверки передаются правоохранительным органам для принятия мер, установленных законодательством.

Постановление вступило в силу с 17 июня 2013 года.

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