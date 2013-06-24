advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
09.06.2018 / 22:25 msk / 00:25 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане создан Центр по управлению государственными активами
24.06.2013 10:28

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Узбекистана принято постановление "О мерах по организации деятельности Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" (№165 от 11 июня 2013 года).

Решение принято в целях обеспечения эффективного управления государственными активами, осуществления единой технико-экономической, производственной политики, модернизации производства, а также расширения объемов выпуска и освоения новых видов продукции (работ, услуг), в том числе путем привлечения инвестиций.

Постановлением утверждены структура Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции с предельной численностью управленческого персонала в количестве 35 единиц, а также Положение о нем.

Госкомконкуренции поручено передать Центру во владение и пользование, без права распоряжения государственные пакеты акций в уставных фондах акционерных обществ и государственные доли в уставных фондах обществ с ограниченной ответственностью согласно перечням.

Документом установлено, что:

  • права и обязательства, а также остатки денежных средств на счете реорганизуемого ГУП "Мулк-Инвест" переходят Центру;
  • Центр в своей деятельности по управлению государственными активами действует от имени государства;
  • передача Центру государственных пакетов акций и долей во владение и пользование, а также последующая их передача Центром в доверительное управление осуществляются без проведения оценки оценочными организациями;
  • государственные пакеты акций (доли) в хозяйственных обществах передаются Центром в доверительное управление на конкурсной основе, за исключением случаев их передачи государственным поверенным и органам государственного и хозяйственного управления;
  • оплата услуг представителей государства в третьем и четвертом квартале 2012 года и в первом квартале 2013 года производится Госкомконкуренции в установленном порядке;
  • источником покрытия расходов на содержание, формирование необходимой материально-технической базы, а также иных расходов, связанных с функционированием Центра в 2013 году, является часть средств, направляемых в бюджет города Ташкента Центром аренды государственного имущества при территориальном управлении Госкомконкуренции по городу Ташкенту, а начиная с 2014 года — за счет части фактически поступивших в Государственный бюджет Республики Узбекистан дивидендов по государственной доле и отчислений от чистой прибыли государственных предприятий по смете расходов, согласованной Госкомконкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

Управление государственными активами, переданными в доверительное управление органам государственного и хозяйственного управления, осуществляется ими совместно с Центром в соответствии с договором доверительного управления.

Органы государственного управления и органы государственной власти на местах предоставляют Центру аналитическую информацию, в том числе об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в которых они являются учредителями (акционерами, участниками).

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ