В Узбекистане создан Центр по управлению государственными активами

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Узбекистана принято постановление "О мерах по организации деятельности Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции" (№165 от 11 июня 2013 года).

Решение принято в целях обеспечения эффективного управления государственными активами, осуществления единой технико-экономической, производственной политики, модернизации производства, а также расширения объемов выпуска и освоения новых видов продукции (работ, услуг), в том числе путем привлечения инвестиций.

Постановлением утверждены структура Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции с предельной численностью управленческого персонала в количестве 35 единиц, а также Положение о нем.

Госкомконкуренции поручено передать Центру во владение и пользование, без права распоряжения государственные пакеты акций в уставных фондах акционерных обществ и государственные доли в уставных фондах обществ с ограниченной ответственностью согласно перечням.

Документом установлено, что:

права и обязательства, а также остатки денежных средств на счете реорганизуемого ГУП "Мулк-Инвест" переходят Центру;

Центр в своей деятельности по управлению государственными активами действует от имени государства;

передача Центру государственных пакетов акций и долей во владение и пользование, а также последующая их передача Центром в доверительное управление осуществляются без проведения оценки оценочными организациями;

государственные пакеты акций (доли) в хозяйственных обществах передаются Центром в доверительное управление на конкурсной основе, за исключением случаев их передачи государственным поверенным и органам государственного и хозяйственного управления;

оплата услуг представителей государства в третьем и четвертом квартале 2012 года и в первом квартале 2013 года производится Госкомконкуренции в установленном порядке;

источником покрытия расходов на содержание, формирование необходимой материально-технической базы, а также иных расходов, связанных с функционированием Центра в 2013 году, является часть средств, направляемых в бюджет города Ташкента Центром аренды государственного имущества при территориальном управлении Госкомконкуренции по городу Ташкенту, а начиная с 2014 года — за счет части фактически поступивших в Государственный бюджет Республики Узбекистан дивидендов по государственной доле и отчислений от чистой прибыли государственных предприятий по смете расходов, согласованной Госкомконкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

Управление государственными активами, переданными в доверительное управление органам государственного и хозяйственного управления, осуществляется ими совместно с Центром в соответствии с договором доверительного управления.

Органы государственного управления и органы государственной власти на местах предоставляют Центру аналитическую информацию, в том числе об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в которых они являются учредителями (акционерами, участниками).

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