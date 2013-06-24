"Молодежка" Узбекистана одолела Новую Зеландию – 3:0

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Молодежная сборная Узбекистана (U-20) успешно начала выступление в финальной части проходящего в Турции чемпионата мира - 2013. Матч, состоявшийся 23 июня в турецком городе Бурса, против команды Новой Зеландии завершился в пользу подопечных Ахмаджона Мусаева со счетом 3:0.

Следует отметить, что предыдущая встреча сторон в составе юношеских сборных (U-17) на чемпионате мира в Мексике в 2011 году окончилась обидным поражением Узбекистана (1:4). Однако в Турции разворачивалась прямо противоположная история. Захватив инициативу с первых минут матча, футболисты Узбекистана сохраняли прессинг на чемпионов Океании на протяжении всей встречи.

Счет в игре был открыт уже на 14-й минуте узбекским полузащитником Аббосом Махсталиевым. До конца первого тайма сборная Узбекистана создавала еще несколько опасных моментов у ворот новозеландского голкипера Максима Крокомбе. Но счет остался неизменным.

Вторая половина встречи оказалась еще более острой и результативной для подопечных Ахмаджона Мусаева. На 53-й минуте вновь проявился Аббос Махсталиев, который умело обыграл защитников Новой Зеландии в центре поля и совершил удачную передачу открывающемуся с фланга Игорю Сергееву. Лучший бомбардир молодежного чемпионата Азии 2012 года в свою очередь завершил комбинацию вторым голом в пользу Узбекистана – 2:0.

Автором третьего гола на 67-й минуте стал полузащитник Диёржон Туропов, который мощным ударом с 20-22 метров сумел поразить ворота Крокомбе. Таким образом, матч между Узбекистаном и Новой Зеландией завершился со счетом 3:0. В параллельной встрече Хорватия переиграла Уругвай с минимальным счетом.

Положение команд группы F после первого тура групповых матчей выглядит так:

Команда Игры Выигрышы Ничьи Поражения Голы забитые Голы пропущенные +/- Очки Узбекистан 1 1 0 0 3 0 +3 3 Хорватия 1 1 0 0 1 0 +1 3 Уругвай 1 0 0 1 0 1 –1 0 Новая Зеландия 1 0 0 1 0 3 –3 0

Свои следящие матчи молодежная сборная Узбекистана проведет 26 июня против команды Хорватии и 29 июня против сборной Уругвая.

Напомним, по итогам группового этапа, в 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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