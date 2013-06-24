ГТК Узбекистана пресек 404 попытки незаконного вывоза валюты

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Государственный таможенный комитет Узбекистана обнародовал сведения о пресечении попыток незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу Республики с начала 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период на таможенных постах Узбекистана совместно с представителями других правоохранительных органов выявлено 404 случая незаконного перемещения валютных ценностей, эквивалентных сумме свыше 1,7 млрд. сумов.

Так, около $8 тысяч изъято у жительницы столицы Ш. Ахмедхановой сотрудниками приграничного таможенного комплекса "Гишт-куприк" УГТК по Ташкентской области. Здесь же выявлена попытка незаконного перемещения валюты в размере $1,7 тысячи гражданином Грузии Э.Меитовым.

Сотрудниками приграничного таможенного поста "Навоий" УГТК по Ташкентской области, сотрудниками таможни было обнаружено и изъято $8,3 тысяч у жителя Кашкадарьинской области А.Хуррамова. На этом же посту сотрудниками таможни задержан житель Зангиатинского тумана Ташкентской области Р.Рашидов, который пытался вывезти незаконным путем в сопредельное государство $12 тысяч.

В настоящее время по данным фактам правонарушений ведется следствие, сообщает пресс-служба ГТК.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-1979 от 20 марта 1998 года "О мерах по упорядочению ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами" вывоз наличной иностранной валюты за пределы Республики разрешается:

резидентам – в пределах суммы, эквивалентной 2000 долларам США;

нерезидентам – в пределах завезенной в Республику валюты, в соответствии с таможенной декларацией.

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