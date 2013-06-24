



В целях укрепления семей



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня в махаллинском сходе граждан "Сайкал" города Кувасая состоялось заседание "круглого стола" на тему "Крепкая семья", организованное по инициативе городского Комитета женщин. Его цель заключалась в пропаганде сохранения благоприятных семейных отношений и здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие специалисты городского Комитета женщин, сотрудники центра репродуктивного здоровья, представители городского ЗАГСа, жители и работники махаллинского схода граждан, врачи местной поликлиники и другие. Докладчики разъяснили участникам мероприятия важность сохранения благоприятной семейной атмосферы. Подчеркнута необходимость прохождения медицинского осмотра перед заключением брака. Кроме этого, внимание присутствовавших было акцентировано на негативных последствиях ранних и родственных браков. В процессе беседы также были подняты вопросы проведения встреч по разъяснению семейного законодательства населению в ОСГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи