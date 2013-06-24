



"Крепкая семья – решающая сила в обществе"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 24 июня в махаллинском сходе граждан "Косари" Бувайдинского района состоялось мероприятие, организатором которого выступил районный хокимият. В мероприятии участвовали представители районных Кенгашей политических партий, первичных партийных организаций района, "молодежных крыльев" партий, активисты махаллинских сходов граждан. На мероприятии были обсуждены вопросы повышения роли института семьи в построении сильного гражданского общества, сохранения благоприятных условий в семейных отношениях и воспитании гармонично развитого поколения. В заключение мероприятия его участники провели дискуссию на тему "Молодежь – общество – семья". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи